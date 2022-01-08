Son dakika haberi: 8 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak Cumartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 418.264 test yapıldı. Son 24 saatte, 66.237 yeni vaka tespit edilirken 141 kişi hayatını kaybetti, 34.592 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani, gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. BU, OMİCRON VARYANTININ HASTA ETMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ. Kendinizi koruyun!'' ifadelerini kullandı.