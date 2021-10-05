Son dakika haberi: 5 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim Salı gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 5 Ekim verilerine göre, 355.564 test yapıldı. Son 24 saatte, 29.802 yeni vaka tespit edilirken 228 kişi hayatını kaybetti. 32.269 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yarın, ister dışarıda, ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız.'' ifadelerini kullandı.



