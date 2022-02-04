Son dakika haberi: 4 Şubat koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat Cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 468.152 test yapıldı. Son 24 saatte, 111.157 yeni vaka tespit edilirken 248 kişi hayatını kaybetti, 83.536 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız.'' ifadelerini kullandı.