Son dakika haberi: 4 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak Salı gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 382.888 test yapıldı. Son 24 saatte, 54.724 yeni vaka tespit edilirken 137 kişi hayatını kaybetti, 26.561 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır.'' ifadelerini kullandı.