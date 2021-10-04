Son dakika haberi: 4 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim Pazartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 4 Ekim verilerine göre, 352.214 test yapıldı. Son 24 saatte, 28.810 yeni vaka tespit edilirken 248 kişi hayatını kaybetti. 33.152 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!'' ifadelerini kullandı.