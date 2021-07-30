Son dakika haberi: 30 Temmuz koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 30 Temmuz cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 30 Temmuz verilerine göre, 256.460 test yapıldı. Son 24 saatte, 22.083 yeni vaka tespit edilirken 69 kişi hayatını kaybetti. 5.752 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun” ifadeleriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.