Son dakika haberi: 3 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 3 Eylül Cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Verilere göre, 304.530 test yapıldı. Son 24 saatte, 22.857 yeni vaka tespit edilirken 273 kişi hayatını kaybetti. 14.527 kişi sağlığına kavuştu.

'Çocuklarımızın, gençlerimizin gözü bu tabloda'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 gün sonra başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili çağrı yaparak, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" ifadelerini kullandı.