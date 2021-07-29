Son dakika haberi: 29 Temmuz koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz Perşembe gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 29 Temmuz verilerine göre, 261.198 test yapıldı. Son 24 saatte, 22.161 yeni vaka tespit edilirken 60 kişi hayatını kaybetti. 5.463 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” ifadeleriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.