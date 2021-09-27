Son dakika haberi: 27 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 27 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Son verilere göre, 353.324 test yapıldı. Son 24 saatte, 27.188 yeni vaka tespit edilirken 206 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül Pazartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 27 Eylül verilerine göre, 353.324 test yapıldı. Son 24 saatte, 27.188 yeni vaka tespit edilirken 206 kişi hayatını kaybetti. 27.188 kişi sağlığına kavuştu.
Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız.'' ifadelerini kullandı.