Son dakika haberi: 26 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak Çarşamba gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 416.536 test yapıldı. Son 24 saatte, 77.434 yeni vaka tespit edilirken 188 kişi hayatını kaybetti, 85.501 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Kronik hastaların, yaşlıların Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir.'' ifadelerini kullandı.