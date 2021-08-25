Son dakika haberi: 25 Ağustos koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos Çarşamba gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Verilere göre, 296.711 test yapıldı. Son 24 saatte, 19.970 yeni vaka tespit edilirken 217 kişi hayatını kaybetti. 16.651 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos Çarşamba gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Verilere göre, 296.711 test yapıldı. Son 24 saatte, 19.970 yeni vaka tespit edilirken 217 kişi hayatını kaybetti. 16.651 kişi sağlığına kavuştu.