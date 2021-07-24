Son dakika haberi: 24 Temmuz koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Temmuz verilerine göre, 221.463 test yapıldı. Son 24 saatte, 12.381 yeni vaka tespit edilirken 58 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 24 Temmuz Cumartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 24 Temmuz verilerine göre, 221.463 test yapıldı. Son 24 saatte, 12.381 yeni vaka tespit edilirken 58 kişi hayatını kaybetti. 5.383 kişi sağlığına kavuştu.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.
En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.