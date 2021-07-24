MENÜ

Son dakika haberi: 24 Temmuz koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 Temmuz koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Temmuz verilerine göre, 221.463 test yapıldı. Son 24 saatte, 12.381 yeni vaka tespit edilirken 58 kişi hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 20:03 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika haberi: 24 Temmuz koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 24 Temmuz Cumartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 24 Temmuz verilerine göre, 221.463 test yapıldı. Son 24 saatte, 12.381 yeni vaka tespit edilirken 58 kişi hayatını kaybetti. 5.383 kişi sağlığına kavuştu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...