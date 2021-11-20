Son dakika haberi: 20 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 20 Kasım Cumartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 352.335 test yapıldı. Son 24 saatte, 23.347 yeni vaka tespit edilirken 201 kişi hayatını kaybetti, 29.163 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.