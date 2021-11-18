Son dakika haberi: 18 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 18 Kasım Perşembe gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 357.223 test yapıldı. Son 24 saatte, 22.234 yeni vaka tespit edilirken 226 kişi hayatını kaybetti, 29.538 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan ve aşı çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.