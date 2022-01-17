Son dakika haberi: 17 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak Pazartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 403.836 test yapıldı. Son 24 saatte, 64.935 yeni vaka tespit edilirken 162 kişi hayatını kaybetti, 72.106 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun.'' ifadelerini kullandı.