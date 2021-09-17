Son dakika haberi: 17 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül Cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 17 Eylül verilerine göre, 341.854 test yapıldı. Son 24 saatte, 27.692 yeni vaka tespit edilirken 237 kişi hayatını kaybetti. 23.197 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz.'' ifadelerini kullandı.