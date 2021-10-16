Son dakika haberi: 16 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 16 Ekim Cumartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 16 Ekim verilerine göre, 357.167 test yapıldı. Son 24 saatte, 28.537 yeni vaka tespit edilirken 212 kişi hayatını kaybetti. 25.611 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor.'' ifadelerini kullandı.



