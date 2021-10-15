Son dakika haberi: 15 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 15 Ekim Cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 15 Ekim verilerine göre, 363.536 test yapıldı. Son 24 saatte, 30.694 yeni vaka tespit edilirken 181 kişi hayatını kaybetti. 25.513 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı.'' ifadelerini kullandı.