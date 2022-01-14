Son dakika haberi: 14 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 14 Ocak Cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 392.438 test yapıldı. Son 24 saatte, 67.857 yeni vaka tespit edilirken 167 kişi hayatını kaybetti, 56.256 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler.'' ifadelerini kullandı.