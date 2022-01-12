Son dakika haberi: 12 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 12 Ocak Çarşamba gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 422.028 test yapıldı. Son 24 saatte, 77.722 yeni vaka tespit edilirken 145 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 12 Ocak Çarşamba gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 422.028 test yapıldı. Son 24 saatte, 77.722 yeni vaka tespit edilirken 145 kişi hayatını kaybetti, 42.573 kişi sağlığına kavuştu.
Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!'' ifadelerini kullandı.