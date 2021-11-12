Son dakika haberi: 12 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 12 Kasım Cuma gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 354.287 test yapıldı. Son 24 saatte, 23.637 yeni vaka tespit edilirken 217 kişi hayatını kaybetti, 28.255 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir.'' ifadelerini kullandı.



