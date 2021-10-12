Son dakika haberi: 12 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim Salı gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 12 Ekim verilerine göre, 357.636 test yapıldı. Son 24 saatte, 33.860 yeni vaka tespit edilirken 237 kişi hayatını kaybetti. 30.110 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar.'' ifadelerini kullandı.