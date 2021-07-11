Son dakika haberi: 11 Temmuz koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Temmuz verilerine göre, 222.068 test yapıldı. Son 24 saatte, 5.261 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 11 Temmuz Pazar gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 11 Temmuz verilerine göre, 222.068 test yapıldı. Son 24 saatte, 5.261 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. 5.242 kişi sağlığına kavuştu.
En yüksek aşılama oranına sahip iller: Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.
En düşük aşılama oranına sahip iller: Ağrı, Bingöl, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Bitlis.
Bakan Koca: Kontrol altında tutmak güçleşiyor
Yeni tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun” dedi.