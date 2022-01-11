Son dakika haberi: 11 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 11 Ocak Salı gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilerine göre, 430.252 test yapıldı. Son 24 saatte, 74.266 yeni vaka tespit edilirken 137 kişi hayatını kaybetti, 39.226 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN.'' ifadelerini kullandı.