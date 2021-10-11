Son dakika haberi: 11 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 11 Ekim Pazartesi gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 11 Ekim verilerine göre, 355.015 test yapıldı. Son 24 saatte, 30.563 yeni vaka tespit edilirken 188 kişi hayatını kaybetti. 33.861 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım.'' ifadelerini kullandı.