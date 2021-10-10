Son dakika haberi: 10 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim Pazar gününün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. 10 Ekim verilerine göre, 344.280 test yapıldı. Son 24 saatte, 28.370 yeni vaka tespit edilirken 196 kişi hayatını kaybetti. 25.772 kişi sağlığına kavuştu.

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!'' ifadelerini kullandı.