Son dakika haber... Galatasaray - Beşiktaş derbisi seyircisiz! Trabzonspor - Başakşehir...

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, corona virüs önlemleri kapsamında Nisan sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

12 Mart 2020, Perşembe 19:12 Son Güncelleme:
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Son dakika haber... Galatasaray - Beşiktaş derbisi seyircisiz! Trabzonspor - Başakşehir...

Buna göre; Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının da olduğu bu haftaki Süper Lig ve diğer spor branşlarındaki maçlar seyicisiz oynanacak.

İbrahim Kalın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Kamu personellerin yurt dışına çıkışları izne tabi olacak. Vatandaşların da yurt dışı ziyaretlerini bir müddet ertelemeleri önerilmektedir

Futbol Federasyonu ve ilgili birimlerle de görüşeceğiz. Bu haftadan itibaren maçların seyircisiz oynanması büyük önem arz ediyor.

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Süper Lig'de Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak maçlar:

Trabzonspor - Başakşehir

Galatasaray - Beşiktaş

Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray - Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası:

Fenerbahçe - Trabzonspor

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