Son dakika! Guti imzayı attı

İspanya 2’nci Lig ekiplerinden Almeria, Pedro Emanuel’den boş alan teknik direktörlük görevine Guti’yi getirdi. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Guti’nin Real Madrid ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra resmi olarak imza atacağını ifade ederken, bugün yapılacak antrenmanda takımın başında olacağını belirtti.

Guti, kariyeri boyunca 3 kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırırken, Beşiktaş ile de 1 kez Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı. Almeria’da sezon başı Galatasaray’dan kiralanan Valentine Ozornwafor da forma giyiyor.

DHA