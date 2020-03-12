Son dakika | Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri de ertelendi

Dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Budapeşte'de 19-22 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Olimpiyat Elemeleri müsabakalarının ertelenmesinin ardından, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek Dünya Olimpiyat Elemeleri de ertelendi.

Avrupa elemelerinin Mayıs, dünya elemelerinin ise Haziran ayında yapılması planlanıyordu.

Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Laloviç, alınan bu kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkelerin COVID-19'a verdiği mücadeleyi yakından izliyoruz. Güreşçilerimize, antrenörlerimize ve güreş severlere daha fazla bilgi sunmaya devam edeceğiz. Olimpiyatlara gidecek olan sporcuların belirlenmesi kalifikasyonlar ile olacak, ancak dünya çapında toplum bu salgına karşı savaşırken sabırlı ve uyanık kalmamız gerekiyor. Sporcuların sağlığı bizim için çok önemli" dedi.