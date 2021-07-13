Son dakika GS transfer haberi! Stanciu Galatasaray'a çok yakın!
Aslan 3.5 milyon Euro'dan başlattığı pazarlıklarda 5 milyon Euro'ya çıktı. Slavia Prag ise 6 milyon Euro seviyesine indi. Görüşmelerde makas iyice daralırken, Rumen 10 numaranın Galatasaray'a gelmek istemesi nedeniyle pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
Younes Belhanda'nın ayrılığı sonrasında kaliteli bir 10 numarayla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Sarı-Kırmızılılar, Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazmıştı. Cim Bom, Rumen oyuncu için hızlandırdığı girişimlerinde büyük mesafe katetti. Çek ekibi Slavia Prag'la yapılan pazarlıklar sonucunda makas iyice daraldı.
Yönetime baskı yapıyor
Aslan 3.5 milyon Euro'dan açtığı pazarlıklarda 5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Slavia Prag ise son olarak 6 milyon Euro seviyesine düştü. 28 yaşındaki futbolcunun yeni bir macera için Galatasaray 'a gitmek adına yönetime baskı yapması nedeniyle görüşmelerin en kısa zamanda olumlu anlamda sonuçlanabileceği öğrenildi.
Yakup Çınar