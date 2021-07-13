Younes Belhanda'nın ayrılığı sonrasında kaliteli bir 10 numarayla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Sarı-Kırmızılılar, Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazmıştı. Cim Bom, Rumen oyuncu için hızlandırdığı girişimlerinde büyük mesafe katetti. Çek ekibi Slavia Prag'la yapılan pazarlıklar sonucunda makas iyice daraldı.

Yönetime baskı yapıyor

Aslan 3.5 milyon Euro'dan açtığı pazarlıklarda 5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Slavia Prag ise son olarak 6 milyon Euro seviyesine düştü. 28 yaşındaki futbolcunun yeni bir macera için Galatasaray 'a gitmek adına yönetime baskı yapması nedeniyle görüşmelerin en kısa zamanda olumlu anlamda sonuçlanabileceği öğrenildi.

Yakup Çınar







