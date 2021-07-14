Son dakika GS transfer haberi! Patrick van Aanholt Galatasaray'ı bekletiyor! İşte nedeni
Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın öncelikleri arasında sol bek pozisyonu geliyor. Sarachhi ile yolların ayrılması sonrasında o bölgede Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'dan başka alternatifi kalmayan Aslan, Patrick van Aanholt ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasında görüşmeler devam etse de çözülmesi gereken 2 sorun var. İşte detaylar...
Son dakika... Saracchi sonrasında sol bek bölgesini henüz dolduramayan sarı-kırmızılılar, Patrick van Aanholt ile görüşmelerini sürdürüyor. Crystal Palace ile kontratı biten 30 yaşındaki sol bekin istediği imza parası nedeniyle görüşmeler final aşamasına gelemezken, yıllık ücret talebi 1 milyon 750 bin Euro...
Aslan, yıllık ücretini vermeyi kabul etse de istenen imza parası ve kontratın uzunluğu konusunda görüşmeler sürüyor. PSV altyapısında yetişen, ardından Chelsea U18 takımına giden oyuncu Newcastle, Wigan, Vitesse ve Sunderland formaları giydikten sonra 30 Ocak 2017'de 10.5 milyon Euro'ya Crystal Palace'a transfer olmuştu. (Sabah)