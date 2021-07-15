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Son dakika GS transfer haberi! Ndao Galatasaray'a geliyor

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Karagümrük forması giyen Alessane Ndao transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 08:23 Son Güncelleme:
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Son dakika GS transfer haberi! Ndao Galatasaray'a geliyor

Ghezzal'ın transferini büyük ölçüde bitiren Galatasaray , sağ kanada takviye olarak Süper Lig 'i bilen bir ismi daha katacak. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki Alassane Ndao ve kulübü Fatih Karagümrük'le transfer için anlaştı.

Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda başarılı bir performans sergileyen Senegalli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakan Aslan, Karagümrük'e Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra 1 milyon Euro teklif etti ve olumlu dönüş aldı.

2020-21'de 38 karşılaşmaya çıkan ve 11 gol, 9 asist ile skora katkı veren Ndao ile resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor. (Sabah)


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