Geçtiğimiz günlerde 10 numara pozisyonuna 24 yaşındaki Cicaldau'yu, sağ beke de 20 yaşındaki Boey'i transfer eden Sarı- Kırmızılılar, gençleştirme operasyonuna devam edecek gibi görünüyor. Bir süredir Galatasaray 'ın gündeminde olan Olimpiu Morutan konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki Rumen yıldızın menaceri Vulturar, "Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in ilgisinin olduğu doğru. Teklifler var ama bunları açıklayamam. Oyuncum Morutan, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamayı istiyor. Bu yaz takımdan ayrılacak ancak bu doğru rakamlar karşılığında olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Bilerek kötü oynadım!'

Morutan da son kazandıkları Craiova (Cicaldau'nun eski takımı) maçının ardından transferiyle ilgili kritik sözler sarf etti. 4-1 sona eren karşılaşmada golünü atan genç yıldız, "Daha ucuza transfer olabilmek adına ilk iki maçta kötü oynadım! Şaka yapıyorum... Galatasaray'a transfer olursam mutlu olurum ama şu an transferim için bir şey söyleyemem. Neler olacağını göreceğiz. Cicaldau'yu Galatasaray'a transferi için tebrik etmek istiyorum ve ona iyi şanslar diliyorum" diye konuştu.

'Galatasaray'ın parası var'

Morutan'ın formasını giydiği, eski adıyla Steaua Bükreş, sonradan değişen adıyla FCSB'nin başkanı Gigi Becali de transferle ilgili açıklamalar yaparken, "Morutan'ın takımdaki yerini kaybetmesi muhtemel görünüyor. Açıkçası onun yaptığı açıklamalara şaşırdım. Galatasaray'dan resmi bir teklif aldığımızı söyleyemem. Sadece Cicaldau'yu almadan önce Darius Olaru'yu sordular, 10 milyon Euro istedim ve konu kapandı. Morutan'ı da 15 milyon Euro'dan aşağı bırakmayız. Galatasaray'ın onu alacak parası var" ifadelerini kullandı.

Son teklif 8 milyon Euro

Becali'nin bu sözlerine rağmen, Rumen basınında Galatasaray ile FCSB arasında pazarlıkların devam ettiği ve Galatasaray'ın genç oyuncuyla daha önceden el sıkıştığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Becali bu transfere 10 milyon Euro karşılığında onay verecek. Ancak Sarı-Kırmızılılar maksimum 8 milyon Euro'ya kadar çıkıyor. Aradaki farktan bağımsız olarak, görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtiliyor.