Son dakika... Galatasaray yeni sezonda sağ tarafını yenileyecek. Geçen sezon sağ kanat ve sağ bek mevkilerinde toplamda 10 futbolcu görev yaparken, Fatih Terim beklediği verimi alamamıştı. Galatasaray'da geride kalan sezonda savunmanın sağında 4 farklı oyuncu (Omar, Linnes, Yedlin, Şener) görev yaparken, sağ önde 6 farklı isim (Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Arda, Onyekuru, Kerem) forma giydi. Sağ kanadını tamamen değiştirmeye karar veren sarı-kırmızılılar, transferde önemli yol kat etti.

Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile anlaşma sağlayan Galatasaray, İtalyanlar'ı da 3 milyon Euro bonservis bedeline ikna etmeye çok yakın. 30 yaşındaki Larsen'den sonra Rachid Ghezzal transferinin bitme olasılığı da yüksek görülüyor.

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GÖRÜŞMELER SON AŞAMAYA GELDİ

Cezayirli yıldıza Beşiktaş 'tan daha iyi bir teklif sunan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki sağ açığın menajeri Anouir Fazuli ile bu hafta son görüşmeyi gerçekleştirecek. Teknik direktör Fatih Terim yeni sezonda sağ kanadını Larsen-Ghezzal ikilisine teslim etmeyi planlıyor ve yönetim de görüşmelerde son aşamaya geldi.

Larsen EURO 2020'de ülkesinin formasını 6 maçta da giyerken, 1 asist yaptı. Ghezzal geçen sezon ligde 17 asist ile Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan isimdi. (Sabah)



