Galatasaray ile Berkan Kutlu arasındaki flört mutlu sonla tamamlanmak üzere. 23 yaşındaki oyuncuyla tüm detaylarda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor 'la da imza aşamasına gelmiş durumda. Galatasaray Yönetimi son olarak 3 milyon Euro artı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın bonservisini önerdi. Taraflar daha önce ödeme takvimi konusunda mutabakat sağlayamamıştı. Buna rağmen transferin olumlu bir süreç çerçevesinde ilerlediği, bu son hamleyle beraber de artık işin resmiyete döküleceği belirtildi. Aslan'ın hocası Fatih Terim, yeni orta saha kurgusu doğrultusunda Berkan'ın bir an önce takıma katılmasını bekliyor.

Dinamik ve tempolu

Terim'in yeni sezona dair en önemli hedefi, çok daha tempolu, dinamik, oyunun iki yönünde de etkili ve istekli bir takım ortaya çıkarmak. Bu nedenle hem genç hem de fiziksel açıdan iyi durumda ve gelişime açık oyuncularla ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, bu yeni transferlerden hem sahada hem de daha sonrasında yüksek satış rakamlarıyla finans tarafında kazanmayı planlıyor.