Sarı-Kırmızılılar’da merakla beklenen sol bek sorunu sonunda çözülüyor. Galatasaray ’da bu bölge için aday sayısı ikiye indirildi: Layvin Kurzawa ve Ezgjan Alioski... Cim Bom, bu hafta bu ikiliden birine imza attırmak için kolları sıvadı. PSG, Sarı- Kırmızılılar’ın Kurzawa için yaptığı kiralama teklifini kabul etti. Ancak Fransız yıldız ile henüz anlaşma sağlanamadı. Kurzawa, PSG’de aldığı senelik 2.5 milyon Euro maaşı isterken, Galatasaray’ın teklifi 2 milyon Euro oldu.

İmzalar atılabilir

Fransa’da pazarlıklar devam ederken, yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Bonservisi elinde olan Alioski’nin menaceri Rino Lamberti, İstanbul’a davet edildi. Kurzawa cephesinde ilerleme kaydedilmemesi halinde, Lamberti ile yapılacak görüşme büyük önem kazanacak. Yönetim sol bek işini daha fazla uzatmamak ve Alioski’ye Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek için bu görüşmede tüm şartları zorlayarak anlaşma zemini arayacak.