Son dakika GS haberi: Victor Nelsson, Galatasaray'da! İşte maaşı ve sözleşme süresi
Süper Lig'de 2021-22 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray , Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'u kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekip, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı.
Fatih Terim'in isteği üzerine stoper transferine yoğunlaşan Galatasaray 'da son dakika gelişmesi... NTV Spor'da yer alan habere göre; Sarı Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı.
5 yıllık sözleşmeye imza atacak
Victor Nelsson, İstanbul’a gelerek 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro olacak.
22 yaşındaki savunma oyuncusu, önümüzdeki günlerde Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Nordsjaelland'da parladı
Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın altyapısında yetişen ve 2016'da A takım kadrosuna dahil olan Nelsson, burada sergilediği performansın ardından 2019'da 3.6 milyon Euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu. Kopenhag'da 86 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistle skora katkı sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, Danimarka A Milli Takım formasını da 1 kez giydi.
Ön liberoda da oynayabiliyor
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Nelsson, stoperin yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor.