Fatih Terim'in isteği üzerine stoper transferine yoğunlaşan Galatasaray 'da son dakika gelişmesi... NTV Spor'da yer alan habere göre; Sarı Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı.

5 yıllık sözleşmeye imza atacak

Victor Nelsson, İstanbul’a gelerek 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro olacak.

22 yaşındaki savunma oyuncusu, önümüzdeki günlerde Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Nordsjaelland'da parladı

Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın altyapısında yetişen ve 2016'da A takım kadrosuna dahil olan Nelsson, burada sergilediği performansın ardından 2019'da 3.6 milyon Euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu. Kopenhag'da 86 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistle skora katkı sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, Danimarka A Milli Takım formasını da 1 kez giydi.

Ön liberoda da oynayabiliyor

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Nelsson, stoperin yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor.







