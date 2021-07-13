Galatasaray , yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının yapıldığı antrenmanın ana bölümünde taktik idman gerçekleştirildi. Antrenman soğuma hareketleriyle sona ererken, Taylan Antalyalı özel programına uygun olarak çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.