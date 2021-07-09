Galatasaray , Okan Kocuk'u kiralık gönderdi. Sarı Kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kalecinin geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Okan Kocuk’un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

'Kalemizi kapatıyoruz!'

Galatasaray'da 24 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci, önümüzdeki sezon Giresunspor'un başarısı için ter dökecek. Giresunspor'dan yapılan açıklamada ise, ''Kalemizi kapatıyoruz… Süper Lig ’e vereceğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz…'' ifadeleri kullanıldı.

Temmuz 2019'da Bursaspor 'dan Galatasaray'a gelen Okan Kocuk, Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 24 resmi maçta 35 gol yedi, 5 maçta kalesini gole kapattı.







