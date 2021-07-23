Alexandru Cicaldau transferini bitiren, Patrick van Aanholt anlaşan Galatasaray 'dan flaş bir hamle daha geldi. Sarı Kırmızılı ekip, uzun süredir arayışta olduğu sağ bek transferini tamamladı. Rennes ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Galatasaray, Fransız ekibi ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

''13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Sacha Boey'u pazar günü İstanbul'a getirmesi beklenen Galatasaray'ın 20 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen haberler arasında.









Scout ekibinin önerisi ve Fatih Terim'in onayıyla gündeme gelen Sacha Boey'in, Fransa'daki takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtiliyor.

Dijon'da kiralık oynadı

Geçen sezon Dijon'da kiralık oynayan Kamerun asıllı futbolcu, 26 lig maçında 1 asistle oynadı. Temposu ve hızıyla dikkat çeken Boey, savunma gücüyle ön plana çıkıyor. Hücuma da sık sık destek veren Sacha Boey'in, potansiyeline ulaşması halinde Fransa Milli Takımı'na kadar yükselebileceği belirtiliyor. Sacha Boey daha önce Fransa'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.