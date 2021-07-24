Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , ilk dış transferini resmileştirdi. Sarı Kırmızılı ekip, Universitatea Craiova takımından Alexandru Cicaldau ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

6.5 milyon Euro bonservis ödenecek

Galatasaray, Alexandru Cicaldau için Universitatea Craiova'ya 3 yıl içinde 6.5 milyon Euro bonservis ödeneceğini açıkladı. Rumen futbolcunun sözleşmesine 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesin de eklendiği bildirildi.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau için 6.5 milyon Euro bonservis ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Cicaldau'nun tek taraflı serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu açıklandı.

Romanya milli takımının formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Craiova formasıyla çıktığı 43 maçta 12 gol atıp 4 asist yapmıştı.







