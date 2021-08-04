Galatasaray 'ın Alanyaspor 'dan kadrosuna kattığını Berkan Kutlu, Sarı Kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk ayak maçında St. Johnstone ile karşı karşıya geleceği maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kendisine Avrupa'dan da teklifler olduğunu vurgulan Berkan, ''Galatasaray'ı seçmemde çok faktör var.'' dedi ve ekledi:

'Fatih hocayla fotoğraf çektirmek istemiştik'

''Avrupa'dan da teklifler vardı. 2018'de bir anım var, Fatih hocayla fotoğraf çektirmek istemiştik, hoca beni kırmayıp dakikalarca benimle sohbet etmişti. O dönem altyapı oyuncusuydum. Bugün buradayım ve çok mutluyum.''

'Galatasaray, benim hayalimdeki takım'

"Menajerim, Galatasaray seninle ilgileniyor dedi. Çok heyecanlandım. Galatasaray, benim hayalimdeki takım. Her gün 'Oldu mu?' diye soruyordum. Olunca da İstanbul'a geldim."

'Melo'yu çizmiştim'

''İsviçre milli takım altyapısındayken bize bir model çizme ödevi verilmişti. Ben de Felipe Melo'yu çizmiştim. Ben kesinlikle Felipe Melo olmayacağım, ben Berkan Kutlu'yum ve buraya Berkan Kutlu olarak geldim. Baskı bence bir ayrıcalıktır. Baskı ve beklenti olmadığında, hayatta çok fazla hedefiniz yoktur. Ben çok çalışmaya devam edeceğim.''



