Süper Lig 'de bu sezon kötü bir grafik sergileyip küme düşen Göztepe 'de hareketli günler yaşanıyor. Başkan Mehmet Sepil'in istifası sonrasında kulübün satılacağı ve hatta Rus iş insanı Roman Abramovic'in kulübü alacağı iddia edilmişti. Ancak Abramovic'in böyle bir girişimin olmadığı ortaya çıktı.

KULÜPLE İLGİLENEN YENİ İSİM DANİMARKALI

Yazarımız Hakan Can'ın Youtube kanalında verdiği bilgiye göre; Göztepe'nin yeni sahibi Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Ankersen oluyor. Hakan Can, "Göztepe, Rasmus Ankersen adında bir işadamına satılıyor. Çok sıra dışı bir iş adamı. 39 yaşında. Londra'da yaşıyor. Londra merkezli bir spor yatırım şirketi olan Sport Republic'in CEO'su ve kurucu ortağı. Mart ayında Ankersen'in Göztepe'yi aldığına dair haberler çıkmış, 2 kez Gürsel Aksel Stadı'nı gezmiş, Urla'da Adnan Süvari Tesislerini gezmiş, Göztepe'nin küme düşmesine sebep olan Altay maçını da statta seyretmişti. Artık Ankersen'in gelip resmi imzayı atması bekleniyor." dedi.





Danimarka'da ekiplerinden Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Yakaladığı bu başarının ardından rotayı İngiltere'ye çeviren Ankerse, Brendford takımında görev aldı. Tam 6 yıl boyunca Brendford'u yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı.

İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanı, bu fonla birlikte 2022'de Southampton'ın sahibi oldu. Ankersen'in 6 aydır Göztepe ile görüştüğü ifade edildi. Ankersen'in iki defa İzmir'e geldiği, Gürsel Aksel Stadı, Torbalı’da yapılması planlanan altyapı tesisleri ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni de gezdiği ortaya çıktı. Ankersen, İzmir seyahatlerinde ise başkan Mehmet Sepil'in misafiri olarak kaldı. İki tarafın temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, Rasmus Ankersen'in Göztepe'ye yatırım yapacağı kaydedildi.







