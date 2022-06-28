Yeni sezonda kulüp hisselerinin yüzde 70'i Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragan Solak'ın kurduğu İngiltere merkezli Sport Republic şirketine devredilecek Göztepe 'de yeni teknik direktör belli oldu.

İzmir ekibi, son olarak Manisa FK'da görev alan Turgay Altay ile anlaşma sağladı. Göz Göz, kısa süre içerisinde 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı 42 yaşındaki teknik adamı resmen açıklayacak. 2018-2020 yılları arasında Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alan, ilk teknik adamlık deneyimini geçtiğimiz sezon yaşayan Altay, Manisa FK ile çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet almıştı. 1.48 puan ortalaması yakalayan tecrübeli futbol adamının UEFA Pro Lisansı bulunuyor.

UEFA Pro Lisansı sahibi olan Turgay Altay, geçtiğimiz sezon çalıştığı Manisa FK'da çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.

Sarı Kırmızılılar'da teknik ekibin belirlenmesiyle yoğun bir transfer harekatı da başlayacak. Geçen sezon Süper Lig ’deki kadrosundan Ndiaye, Obinna, Tannane, Di Santo, Piric, Soner, Murat, Kahraman, Burekovic, Moubandje, Wilker ve Jahovic ile yollarını ayıran, Halil ve kadro dışı olan İrfan Can’ın satılmayı beklediği Göztepe’nin en az 13-14 transfer yapması bekleniyor.

Esat Soydabircan / Fanatik Özel







