Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ’de teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Stjepan Tomas, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 puan alabilmişti.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

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