Son dakika! Göztepe'de Stjepan Tomas dönemi sona erdi
Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yolların ayrıldığı duyuruldu.
Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalıp ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ’de teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Stjepan Tomas, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 puan alabilmişti.
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."