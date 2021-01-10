Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'un istifasının kabul edildiğini açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İşte Göztepe'den yapılan açıklama:

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.

İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz.







