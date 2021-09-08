Son dakika | Göztepe Wilker Angel transferini açıkladı.

Göztepe Venezuelalı stoper Wilker Angel trasferini resmen açıkladı. Son olarak Rusya'nın Akhmat Grozny ekibinde forma giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu'nun transferi kulübün resmi hesabından paylaşılan bir kliple duyuruldu.

Futbola ülkesinde Deportivo Tachira'da başlayan Angel 2016-2017'de Akhmat Grozny'e transfer oldu. Angel, Venezuela A Milli Takım 'da da 28 maça çıktı. Yıldız oyuncunun şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

Kulüp resmen açıkladı...

1993 doğumlu Venezuelalı futbolcu Wilker José Ángel Romero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Venezuela'da dünyaya gelen ve Venezuela milli takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Wilker; Trujillanos FC, Deportivo Táchira ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi.

Wilker Angel'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

Bu arada teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil hafta sonuna kadar gündemine aldığı Sırp çalıştırıcı Noster Maestro ile masaya oturacak.







