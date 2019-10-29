SON DAKİKA! Göztepe Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İzmir ekibi Göztepe'nin başına geçen Tamer Tuna, kötü sonuçların ardından istifa etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Tuna'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Göztepe son olarak sahasında Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olmuştu. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Tamer Tuna yönetiminde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

İzmir ekibi ligde 9 puanla 15. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE RESMEN AÇIKLADI

Göztepe'nin resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı: Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Tamer Tuna istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan toplantının ardından Tamer Tuna'nın istifası kabul edilmiştir. Tamer Tuna ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz.