Göztepe, Galatasaraylı sol bek Ömer Bayram ve sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan golcü Eren Derdiyok'la transfer pazarlığını sürdürüyor.

Eren Derdiyok'un İzmir'de olduğu, bu transferde de ücret pazarlığının sürdüğü belirtildi. Başkan Mehmet Sepil, Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret alan 31 yaşındaki golcüyü indirim yapmaya ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'da geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılan Eren, kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim ve Kasımpaşa formaları da giydi. Galatasaray 3 yıl önce Eren'i alırken Kasımpaşa'ya 4 milyon Euro bonservis ödemişti.

(DHA)