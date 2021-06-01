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Son dakika | Göztepe Cherif Ndiaye'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

01 Haziran 2021, Salı 14:48 Son Güncelleme:
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Son dakika | Göztepe Cherif Ndiaye'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Göztepe açıklama yaptı...

Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif 

25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Cherif Ndiaye Göztepe formasıyla bu sezon 40 maçta forma giymiş ve 12 kez fileleri havalandırmıştı.

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