Süper Lig ekiplerinden Göztepe geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe açıklama yaptı...

Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif

25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Cherif Ndiaye Göztepe formasıyla bu sezon 40 maçta forma giymiş ve 12 kez fileleri havalandırmıştı.